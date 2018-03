César Cielo vence os 50 metros livre, mas piora tempo

César Cielo confirmou o favoritismo e venceu a prova dos 50 metros livre no Troféu Maria Lenk, nesta quarta-feira. Mas o nadador, que havia batido o recorde da competição nas eliminatórias, com 21s90, piorou o tempo na final - completou a prova em 21s96. Veja também: Thiago Pereira vence 200 metros peito no Troféu Maria Lenk A marca do brasileiro ficou distante do recorde mundial, 21s28, estabelecido em março pelo australiano Eamon Sullivan, na seletiva do país para os Jogos Olímpicos de Pequim. O melhor tempo obtido por Cielo nos 50 metros livre é de 21s84, que garantiu a medalha do ouro nos Jogos Pan-Americanos em 2007. Na prova desta quarta-feira, a segunda colocação ficou com Jáder Souza, que completou a prova em 22s68. Nicolas Oliveira, com 22s77, conquistou a medalha de bronze e completou o pódio. Cielo é uma das principais esperanças de medalha da natação brasileira em Pequim. O nadador afirmou, na chegada ao Rio de Janeiro, que não esperava fazer bons tempos no Troféu Maria Lenk já que se encontra em fase de treinamento físico pesado.