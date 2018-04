César Cielo volta aos EUA com foco no Pan-Pacífico

Depois de passar as férias no Brasil, o nadador César Cielo voltará aos Estados Unidos neste final de semana para iniciar sua preparação para a temporada 2010. O brasileiro buscará se adaptar aos novos trajes aquáticos, de olho no Pan-Pacífico, principal competição do ano, em agosto, na Califórnia.

Cielo, de 23 anos, retomará os treinos na Universidade de Auburn, na companhia dos compatriotas Nicholas Santos e Henrique Barbosa, sob a orientação do técnico Brett Hawke.

Para este início de temporada, Cielo terá como principal desafio a adaptação às bermudas, que substituirão os polêmicos supermaiôs neste ano. "Vamos ver o que vamos conseguir fazer com as bermudinhas, né?", brincou o nadador, que previu uma adequação rápida aos novos modelos.

"Não tem mais mistério. A bermuda todo mundo sempre teve. O tecido, tiraram dos maiôs de 2009. Na verdade, é o maiô de 1996 mesmo, em bermuda, talvez com alguma modelagem melhor para o corpo", analisou.

Na avaliação de Cielo, o tempo das provas deverá cair em comparação às últimas temporadas, quando se viu uma chuva de recordes. Para o nadador, as novas marcadas deverão ser cotejadas com os tempos da década de 90, quando brilhavam nas piscinas o russo Alexander Popov e o holandês Pieter van den Hoogenband.

"Não tem mais a história de que o maiô ajuda. Os parâmetros de tempo pessoais para mim passam a ser os do Pan-Americano do Rio (2007). Também vou tomar os parâmetros dos recordes mundiais de antes dos maiôs, 47s80 para os 100 metros, do Pieter, e os 21s64 para os 50 metros, do Popov", afirmou.

Campeão e recordista mundial dos 50 e 100 metros em 2009, Cielo terá como principal competição neste ano o Pan-Pacífico de Irvine, na Califórnia, de 18 a 22 de agosto. Ele também participará do Troféu Maria Lenk, em maio, e espera disputar o Open de Paris. O calendário, no entanto, ainda não está definido.