César Maia ataca candidatura de São Paulo O prefeito do Rio, César Maia, atacou hoje a candidatura da cidade de São Paulo, adversária carioca na disputa pelo direito de representar o Brasil na eleição da sede dos Jogos Olímpicos de 2012. O político usou expressões do tipo "cidade de cimento" para dizer que a capital paulista não é "tão grande" como Nova York, Londres, Paris e Moscou, já confirmadas como concorrentes. "São Paulo é um grande centro econômico, grande cidade, uma cidade de cimento, não tão grande como Nova York, Londres, Paris e Moscou", disse o prefeito, durante a entrevista coletiva que encerrou a inspeção feita pela Comissão de Avaliação das Postulações de Candidatura de Cidades Brasileiras à Sede dos Jogos Olímpicos de 2012, do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), em um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste. "Não adianta ter as mesmas características das outras cidades internacionais." Para o prefeito, um dos principais diferenciais do Rio é o fato de ser uma cidade "que a natureza acolhe", ao contrário de São Paulo, "uma cidade construída". Por esta especificidade, a capital carioca levaria vantagem em uma disputa direta com as cidades internacionais já candidatas. Apesar do argumento, Maia poderá ter uma surpresa. Durante a visita da comissão do COB a São Paulo, na semana passada, alguns inspetores ficaram surpresos com a quantidade de "verde" existente. Tanto o secretário estadual de Juventude, Esportes e Lazer, Lars Grael, quanto a secretária municipal de Esportes, Lazer e Recreação, Nádia Campeão, confirmaram que os avaliadores se surpreenderam com o grande número de parques paulistas, durante o sobrevôo de helicóptero. Além da natureza por "diferencial", Maia afirmou que tão logo o Rio seja declarado o vencedor da eleição nacional estará disponibilizando os cerca de US$ 1,6 bilhão do custo direto dos Jogos Olímpicos, resultado "da boa saúde financeira do município". No total, a candidatura poderá chegar a US$ 5 bilhões, já que aproximadamente US$ 3,1 bilhões serão gastos com obras de infra-estrutura. Em São Paulo foram destinados US$ 1,8 bilhão para os custos e mais US$ 10 bilhões para infra-estrutura. O item segurança, um dos problemas atuais mais graves do Rio, foi abordado pelo prefeito, que lembrou o fato de a Barra da Tijuca não possuir favelas. "Nenhum fotógrafo alemão vai ter como pegar um campeão olímpico e uma criança raquítica para fotografar e fazer um contra-ponto, promovendo o evento de outra forma do que aquela que queremos", frisou. Em seguida, explicou que a Barra da Tijuca possui cinco saídas e que com dois helicópteros e oito viaturas da polícia seria possível fazer a segurança da área. "Outras concorrentes terão que colocar até as Forças Armadas na rua ou um policial a cada esquina. Isso não acontecerá com a gente." Agora, o Comitê de Avaliação do COB, formado por 12 membros que analisaram um total de 19 temas, terá até o dia 17 de junho para entregar um relatório técnico aos 34 participantes da eleição. A escolha da representante nacional acontecerá no dia 7 de julho, no auditório do Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico (BNDES), no Centro.