César Sampaio vira para-raio no duelo Felipão x Frizzo

"O Sampaio sabe tirar uma coisa a mais do jogador, porque ainda tem a imagem de atleta e comandante de equipes. Está sendo bom trabalhar com ele", disse Felipão, que não precisa mais conversar tanto com o Frizzo.

O último ato que irritou o treinador foi o fato de o dirigente confirmar o interesse em Wagner. O acordo era que nenhum nome fosse falado pelos membros da comissão técnica e diretoria. Frizzo sempre dizia que ''contratação certa é contratação apresentada", mas, no caso de Wagner, agiu diferente. Coincidência ou não, as negociações esfriaram e Wagner parece mais distante.

"A lista dos jogadores que eu quero está nas mãos do Tirone, do Frizzo e do Sampaio. Se os nomes vazam, a culpa não é minha", disse Felipão. O treinador avisou que só vai aceitar jogadores que ele tenha indicado ou que aprove. Ele cansou de receber atletas que não pediu, como Wellington Paulista e Gerley. Mas Frizzo ofereceu nesta semana o meia Jadson, nome não aprovado pelo treinador, para o lugar que seria de Wagner.

Para evitar confusão, Tirone tem deixado César Sampaio, Galeano e Felipão cuidarem mais das contratações enquanto Frizzo fica responsável pelas vendas. Em meio à turbulência, ontem o dia foi de alegria no Palmeiras. O atacante Dinei completou 28 anos e levou ovada. Em seguida, os jogadores atacaram Felipão, que na quarta-feira passada fez 63 anos e também levou ovos e farinha na cabeça. / D.B.