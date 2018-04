CET divulga esquema especial para etapa da Fórmula Indy em SP

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) da capital paulista divulgou nesta segunda-feira detalhes da operação especial de trânsito para a etapa de São Paulo da Fórmula Indy, que acontecerá no fim de semana do dia 5 de maio. O plano operacional é muito parecido com o do ano passado e inibe o espectador de ir com veículo próprio à região do Sambódromo, onde acontecerá a corrida da rua.

As interdições vão começar às 23h59 de quinta-feira (2 de maio) e valerão até às 20h do domingo, dia 5. Serão fechadas, entre outras, trecho da Avenida Olavo Fontoura, sentido Santana, e pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, entre as pontes das Bandeiras e da Casa Verde. Às 21h de sexta-feira também a pista sentido Casa Verde da Av. Olavo Fontoura será fechada para o tráfego de veículos.

A CET recomenda que os espectadores da Indy usem transporte público para chegar até a região do Sambódromo - não serão criados bolsões de estacionamento e não haverá vagas em vias públicas no entorno do circuito. Para quem precisa circular de carro pela cidade, uma das sugestões é o desvio pela Ponte Orestes Quércia. A CET também pede que quem precise cruzar São Paulo utilize o Rodoanel Mário Covas ou a Rodovia Dom Pedro I.

Diante de uma previsão de público de 40 mil pessoas para a corrida, a CET vai envolver 700 dos seus funcionários, entre técnicos na Central de Operações e operadores de tráfego, além de 80 viaturas e do apoio de guinchos e motos.

Entre as opções de transporte público, quatro linhas expressas partindo de terminais temporários que serão implantados na Av. Paulista (em frente ao Parque Trianon), na Praça da República (nas proximidades da Rua do Arouche), no Aeroporto de Congonhas e nos terminais do Tietê e da Barra Funda.

Ainda serão criados bolsões específicos para ônibus fretados (na Avenida Braz Leme) e para táxis (desembarque na Rua Brazelisa Alves de Carvalho e embarque em dois pontos: um na junção da Rua Anita Malfatti com Av. Olavo Fontoura e outro na Praça Campo de Bagatelle).