Chakvetadze surpreende a compatriota Petrova em Montreal Anna Chakvetadze levou a melhor no duelo russo com Nadia Petrova na segunda rodada do WTA de Montreal, no Canadá, e venceu a compatriota por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, nesta quarta-feira à noite. Das outras russas que disputam o torneio, Svetlana Kuznetsova passou pela polonesa Marta Domachowska por 6/1 e 6/3, e Anastasia Myskina foi eliminada pela israelense Shahar Peer por 6/7 (6-8), 7/5 e 4/6.