Chakvetadze vence Petrova e conquista título em Moscou A russa Anna Chakvetadze venceu sua compatriota Nadia Petrova por 2 a 0 (6/4 e 6/4) e conquistou o título do torneio de Moscou, apenas o segundo de sua carreira - ela havia sido campeã em Gangzhou, na China, há duas semanas, e deve subir algumas posições no ranking mundial, no qual ocupa hoje a 24.ª posição. "Tive sorte porque Nadia não estava 100%, mas de qualquer maneira é muito bom ser campeã em casa", afirmou Chakvetadze, de 19 anos. Petrova, número 5 do ranking mundial, havia pedido atendimento durante a vitória sobre Nicole Vaidisova na semifinal, no sábado. Em quadra, Chakvetadze se mostrou mais concentrada e conseguiu duas quebras de serviço em cada set, contra apenas uma de Petrova, que vinha de uma dura competição na semana passada, quando conquistou o título de Stuttgart. "Não é nenhuma tragédia, fiz o que pude", lamentou Petrova, que teve de jogar com faixas nos tornozelos por causa de lesões.