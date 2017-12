Chambers é suspenso 2 anos por uso de THG O THG fez a primeira vítima. A nova substância dopante que escandalizou o esporte em 2003 foi a responsável pela suspensão de 2 anos do velocista britânico Dwain Chambers, anunciada nesta terça-feira, no único julgamento de casos desse tipo até agora. Campeão europeu dos 100 metros, Chambers foi flagado em exame realizado em agosto passado. Mas sua punição vale a partir de novembro de 2003, quando saiu o resultado da contraprova. Suspenso provisoriamente pela Iaaf desde então, ele foi julgado apenas nesta terça-feira pela Federação Britânica de Atletismo - pelas leis do país, o velocista de 25 anos nunca mais poderá disputar uma Olimpíada, mesmo quando acabar sua pena. Substância desconhecida até o ano passado, o THG é um esteróide anabolizante que só foi descoberto graças a um escândalo no atletismo norte-americano. Além de Chambers, que se diz inocente e pode recorrer na Corte de Arbitragem do Esporte na Suíça, outros 4 atletas foram flagrados. Todos dos Estados Unidos e ainda sem julgamento: Kevin Toth, Regina Jacobs, Melissa Price e John McEwen.