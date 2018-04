Chance de 3 campeões do mundo numa chave

Os deuses da bola costumam aprontar em sorteios para as grandes competições. Quem imaginava que a anfitriã África do Sul teria uma primeira fase de Copa do Mundo contra Uruguai, México e França? O famoso grupo da morte pode se repetir para a Eurocopa 2012, com a possibilidade de três campeões mundiais aparecerem na mesma chave.

Ontem, a Uefa definiu que a campeã mundial Espanha e a vice, Holanda, serão cabeças de chave ao lado das anfitriãs Polônia (estará no Grupo 1) e Ucrânia (ficará no 4) para a competição que será realizada entre os dias 18 de junho e 1.º de julho.

Até aí, nada mais justo, pois reúne os "donos da casa" e os últimos finalistas do Mundial.

O problema é que a composição dos outros potes pode fazer com que haja uma chave jamais vista até em Copas.

Há a possibilidade, de cara, de os espanhóis aparecerem ao lado de uma potência como Alemanha, Inglaterra ou Itália (integrantes do pote 2 que ainda conta com a Rússia) e da campeã mundial de 1998, a França (divide o pote 4 com Dinamarca, República Checa e Irlanda).

Para completar o que seria o maior grupo da morte de todos os tempos, existe a chance de Portugal (está no pote 3 com Croácia, Grécia e Suécia) fechar o pacote de gigantes.

Tudo não passa de teoria. Mas a apreensão e até mesmo torcida dos amantes do bom futebol vão durar até o dia 2 de dezembro, quando será realizado o sorteio no Palácio das Artes de Kiev.

Quem presidirá o sorteio será o secretário-geral da Uefa, Gianni Infantino. Conhecidos apresentadores de televisão dos países anfitriões, Olga Freimut e Piotr Sobczvnski, conduzirão a cerimônia.

A festa contará com a participação de grandes nomes do futebol que disputaram edições anteriores da Euro, convidados pela entidade em apoio ao lema "Fazendo História Juntos".

No sorteio - terá transmissão para mais de 150 países - será apresentada a bola do torneio. Shows musicais estão agendados. Um nome consagrado é guardado a sete chaves pelos organizadores, mas já se sabe que o Conjunto Nacional de Dança Tradicional da Ucrânia, P. Virsky, e a cantora ucraniana Jamala vão se apresentar.

A expectativa é para que ocorram clássicos logo de cara, mas os duelos entre campeões do mundo podem ficar apenas para a fase do mata-mata.