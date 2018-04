Chances de medalha na natação não ficam restritas a Cesar Cielo

Conforme uma olimpíada se aproxima, começa a pergunta: o Brasil tem chance de medalhas na natação? A resposta é sim. Se os melhores tempos deste ano forem tomados como referência, o País tem possibilidade de classificar atletas para cinco finais nos Jogos de Londres.

Uma pena que os 50 metros estilos borboleta e peito façam parte apenas do programa do Campeonato Mundial ou o número poderia subir para sete.

O atleta do Brasil com melhores chances é mais do que conhecido: Cesar Cielo. Tem tempo para ser bicampeão nos 50 metros livre e lutar por mais uma medalha nos 100 metros do mesmo estilo.

A lamentar, o fato de a outra prova que rendeu ouro para Cielo no Mundial de Xangai, os 50 metros borboleta, não pertencer ao programa olímpico ou seria favorito ao lado do também brasileiro Nicholas dos Santos, primeiro e segundo lugares do ranking respectivamente. Mas há boas novidades no front. Bruno Fratus é dono do segundo melhor tempo da temporada na prova mais rápida da natação e dá esperanças de, quem sabe, uma inesquecível dobradinha

Muito críticos apontam que as muitas medalhas de Thiago Pereira nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara se deram apenas pelo fato de que vários dos seus rivais americanos - em especial Ryan Lochte e Michael Phelps - estavam fora da disputa. Não é verdade. Desconfianças de lado, o nadador conseguiu este ano o terceiro melhor tempo nos 200 metros medley e o oitavo nos 400 metros do mesmo estilo, mesmo com o trabalho para superar a acidose (excesso de ácido lático no organismo) em situações de esforço extremo estar ainda apenas no início.

Situação mais desafiante é a de Felipe França. O nadador estabeleceu o melhor tempo dos 50 metros peito ao ganhar o ouro no Mundial de Xangai, mas como a prova não faz parte do programa de Londres o brasileiro vai ter de se adaptar se quiser ganhar medalha. Está perdendo peso com o objetivo de ser pelo menos um segundo mais rápido nos 100 metros do estilo e poder lutar por pódio.