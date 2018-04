Chapecoense vence por 2 a 1 e manda o Botafogo para a Z-4

A Chapecoense venceu o Botafogo por 2 a 1, neste domingo, em jogo disputado na Arena Condá, em Chapecó (SC), válido pela 16.ª rodada da Campeonato Brasileiro. O gols do time da casa foram marcados por Hyoran e Lucas Gomes - Camilo descontou. Com o resultado, a equipe catarinense foi a 22 pontos e subiu para a 10.ª colocação na tabela de classificação. O time carioca entrou na zona de rebaixamento e ocupa o 17.º lugar, com 17 pontos.

Agora, as duas equipes voltam as atenções para a Copa do Brasil, quando jogarão nesta quarta-feira, às 19h30. O Botafogo recebe o Bragantino, no Rio, enquanto que a Chapecoense encara o Atlético Paranaense, na Arena Condá. Ambos precisam de vitória simples, pois empataram os jogos de ida - o time carioca ficou no 2 a 2, enquanto que os catarinenses ficaram na igualdade sem gols.

Pela 17.ª rodada do Brasileirão, a Chapecoense encarará o São Paulo, no estádio do Morumbi, na capital paulista, no domingo, às 11 horas. O Botafogo recebe o Palmeiras, na próxima segunda-feira, às 20 horas, em local a ser definido.

O JOGO

O primeiro tempo foi de pouca pontaria de ambos os lados. Muitos erros no último passe e dificuldade para acertar o gol adversário. Um pouco melhor, a Chapecoense conseguiu abrir o placar aos 24 minutos. Hyoran recebeu de Cleber Santana, encarou a marcação, puxou para a perna direita e colocou no cantinho do goleiro Sidão. O Botafogo chegou com perigo aos 41 minutos. Em disputa de bola de Bruno Silva e o goleiro Marcelo Boeck, o volante tentou uma bicicleta, mas a bola passou por cima da trave. Os visitantes ainda reclamariam de um gol de Canales, anulado aos 45.

O técnico Ricardo Gomes buscou a reação com a entrada de Neilton ainda no intervalo. O atacante teve a chance logo aos 6 minutos, com chute de longe que parou nas mãos de Marcelo Boeck.

A equipe carioca passou a ter maior posse de bola e o jogo foi aumentando de intensidade da metade para o fim. A pressão carioca surtiria efeito aos 40 minutos com Camilo, em bela cobrança de falta. Mas a alegria durou dois minutos. Lucas Gomes aproveitou mais uma saída errada dos visitantes, entrou na área e bateu de cavadinha para matar o goleiro Sidão e sacramentar o placar.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 2 x 1 BOTAFOGO

CHAPECOENSE - Marcelo Boeck; Gimenez, Thiego, Filipe Machado e Dener Assunção; Sérgio Manoel (Matheus Biteco), Josimar, Cleber Santana e Hyoran (Martinuccio); Ananias (Lucas Gomes) e Kempes. Técnico: Caio Júnior.

BOTAFOGO - Sidão; Luis Ricardo, Joel Carli, Emerson Santos e Diogo Barbosa; Rodrigo Lindoso, Fernandes (Neilton), Bruno Silva, Camilo e Salgueiro (Gervasio Núñez); Canales (Luis Henrique). Técnico: Ricardo Gomes.

GOLS - Hyoran, aos 24 minutos do primeiro tempo; Camilo, aos 40, e Lucas Gomes, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Sérgio Manoel (Chapecoense); Bruno Silva e Luis Henrique (Botafogo).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa/RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).