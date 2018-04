Charles Miller foi o primeiro; Pelé, o maior O primeiro artilheiro da história do Paulista foi Charles Miller. Ele anotou 10 gols pelo Clube Atlético São Paulo, em 1902. O maior é Pelé, que foi o goleador máximo da competição em 11 oportunidades pelo Santos. O Rei do Futebol também é o recordista de gols em uma única edição, com 58 gols em 1958, ano em que conquistou o primeiro dos dez títulos de sua carreira. É dele ainda o segundo lugar, com 49 gols na edição de 1965.