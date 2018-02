Chave mais fácil preocupa Zé Roberto Enquanto Nalbert comemora o sorteio da chave da Seleção Masculina em Atenas, o técnico da Seleção Feminina, José Roberto Guimarães, não esconde a preocupação. As brasileiras caíram no grupo A, ao lado de Itália, Japão, Coréia do Sul, Grécia e Quênia. No B, mais forte, estarão China, Estados Unidos, Rússia, Cuba, República Dominicana e Alemanha. "Segundo a experiência que tive como técnico do time masculino nos Jogos de Barcelona/92 e Atlanta/96, e comentarista em Sydney/2000, os times campeões foram sempre aqueles que passaram pela chave mais forte. O que me preocupa é o cruzamento, porque vamos pegar uma equipe difícil em qualquer posição que ficarmos na nossa chave", diz Zé Roberto. Sobre os adversários, o técnico analisa: "A estréia diante do Japão não será nada fácil. É sempre complicado jogar com times da escola asiática. O Japão é uma equipe que vem crescendo muito, assim como a Coréia, e acredito que esses dois times vão exigir muito do nosso porque têm um ataque rápido e bom sistema defensivo. Vamos ter de estar muito bem tecnicamente para enfrentar esses times que são ?carne de pescoço?." Além dos times asiáticos, outro forte adversário será a Itália, atual campeã do mundo. "Grécia e Quênia são as equipes mais fracas por terem menos experiência internacional. Não acho que vamos correr o risco de não nos classificarmos. Mesmo estando no grupo teoricamente mais fraco, temos de ter atenção e buscar ficar entre as primeiras equipes. Será a partir das quartas-de-final que vamos começar a decidir a classificação em Atenas", explica Zé Roberto. "Podemos até ficar em primeiro do grupo e pegarmos, por exemplo, Cuba nas quartas." Enquanto a Seleção Masculina disputa a Liga Mundial, as moças seguem treinando em Barueri para o Grand Prix (equivalente à Liga), que começa dia 7 de julho. Antes da estréia na competição, o time disputará um torneio amistoso na cidade de Courmayeur, na Itália, de 16 a 19 de junho, quando terá pela frente as donas da casa, Japão e Polônia. O embarque está programado para o próximo domingo. A equipe viajará com 14 jogadoras: Fernanda Venturini, Fofão, Leila, Elisângela, Virna, Érika, Mari, Sassá, Valeskinha, Walewska, Fabiana, Carol e a líbero Arlene.