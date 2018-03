Chaves difíceis no torneio olímpico O basquete tem, enfim, acertados as chaves para a Olimpíada de Pequim. Grupo A: Argentina e Lituânia, dia 9 de agosto, mais Austrália, Irã, Rússia e um dos selecionados no Pré-Olímpico de Atenas, de 14 a 20 de julho. O B: EUA, Angola, China, Espanha e mais dois do Pré-Olímpico - o Brasil está entre as 12 equipes que buscam 3 vagas.