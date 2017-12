Chávez prepara despedida dos ringues O mexicano Julio César Chávez vai dar adeus aos ringues, possivelmente no dia 3 de abril, na Cidade do México. O lendário boxeador, de 41 anos, enfrentará pela 3ª vez o norte-americano Frankie Randall, na luta denominada ?a última revanche?. Chávez é o lutador que mais lutou por títulos mundiais (37 vezes). ?Quis esta luta de despedida com o Randall, pois foi o primeiro a me vencer e me derrubar. Quero despedir-me com vitória clara e contundente.?