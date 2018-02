Checa fatura ouro com esqui emprestado e desacredita: 'Achei que tivessem errado'

A checa Ester Ledecka demorou para acreditar que havia ganhado a medalha de ouro no esqui alpino, modalidade Super G, neste sábado nos Jogos de Pyeongchang. Ela, que tem como especialidade o snowboard, competiu com esquis emprestados da norte-americana Mikaela Shiffrin.

A expectativa era terminar, na melhor das hipóteses, entre as 20 melhores. Mas ela finalizou o percurso como a mais rápida e não acreditou que havia feito o melhor tempo. "Achei que tivesse acontecido algum erro", comentou na entrevista coletiva.

Ledecka, de 22 anos, apareceu para conversar com os jornalistas com óculos de esqui no rosto. Justificou que não esperava estar no pódio e por isso não havia trazido a maquiagem. "Como sempre faço, só pensei em descer a montanha o mais rápido possível."

A atleta completou a prova é 1min21s11, um décimo à frente da austríaca Anna Veith, que ficou com a prata. O bronze foi para Tina Weirather, de Liechtenstein. Ledecka, que é a 43ª do ranking na modalidade, agora se prepara para sua principal prova. Na próxima semana, ela competirá no slalom gigante paralelo em PyeongChang.

"Não quero ser rude, acho vocês (jornalistas) ótimos, mas eu não deveria estar sentada aqui hoje. Era para eu estar andando de snow, treinando", afirmou a atleta favorita ao ouro no snowboard.

DECEPÇÃO

Depois de ficar fora de Sochi-2014, a norte-americana Lindsey Vonn voltou competir neste sábado em uma Olimpíada de Inverno. A expectativa era grande em cima da atleta campeã olímpica em downhill de 2010 e com quatro títulos consecutivos no super G, entre 2009 e 2012.

Vonn é uma das poucas atletas que já venceu torneios mundiais em todas as modalidades do esqui alpino: downhill, super G, slalom gigante, slalom e combinado. No entanto, ela decepcionou em Pyeongchang. Primeira das 45 atletas a descer a montanha, Vonn errou, perdeu alguns segundos e terminou em sexto lugar.

"Eu tentei. Não estou decepcionada porque fiz o melhor que pude. Estou feliz e orgulhosa de estar aqui. Tive altos e baixos com as cirurgias. Por tudo o que passei, dei o meu melhor, cometi um erro e isso me custou a medalha", afirmou.