Checas jogarão semifinais da Fed Cup sem Kvitova e Safarova

Kvitova, número 7 do mundo, e Safarova, 15ª colocada no ranking da WTA, foram peças-chave para a equipe checa, que venceu quatro das últimas cinco edições da Fed Cup. Porém, agora será sem ambas que a República Checa tentará se classificar para mais uma decisão do torneio.

O time vai ser liderado por Karolina Pliskova, número 18 do mundo e que venceu os jogos de simples e duplas no triunfo por 3 a 2 diante da Romênia, pela primeira rodada da Fed Cup. Barbora Strycova (33º colocada no ranking de simples), Denisa Allertova (60ª) e Lucie Hradecka (nona no ranking de duplas) completam a equipe.

Já o time da Suíça contará com Belinda Bencic, a número 10 do mundo, Timea Bacsinszky, a número 17 do mundo, Martina Hingis, líder do ranking de duplas, e Viktorija Golubic, a número 137 do mundo.

FRANÇA x HOLANDA - As escalações das equipes para a outra semifinal da Fed Cup, entre França e Holanda, também estão definidas. O time francês, mandante da série, contará com Kristina Mladenovic (29ª colocada no ranking), Caroline Garcia (44ª), Alize Cornet (45ª) e Pauline Parmentier (113ª).

Já a Holanda vai atuar em Trélazé com Kiki Bertens (96ª), Richel Hogelkamp (138ª), Cindy Burger (159ª) e Arantxa Rus (256ª). O duelo será disputado em uma quadra de saibro coberta.