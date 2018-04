Checo é pego no antidoping na Davis O checo Ivo Minar (66.º do ranking mundial) foi flagrado em teste antidoping durante o confronto com a Argentina, pela Copa Davis, no mês passado. Ele perdeu o jogo contra Juan Martin Del Potro, mas a República Checa venceu o duelo (3 a 2). O tenista declarou inocência. Depois do título em Cincinnati, domingo, Roger Federer manteve o posto de n.º 1 da ATP, seguido por Andy Murray, Rafael Nadal e Novak Djokovic.