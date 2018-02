Checo vence nos caminhões e complica André Azevedo O checo Alex Loprais faturou a etapa desta sexta-feira na categoria caminhões do Rally Dakar. Com o tempo de 3h17min43se, o piloto chegou mais de três minutos a frente do holandês Hans Stacey, segundo colocado e líder isolado da geral. O brasileiro André Azevedo chegou na quinta colocação. Na terceira colocação ficou o russo Ilgizar Mardeev. A especial desta sexta teve 260 quilômetros entre as cidades de Kayes, no Mali e Tambacounda, no Senegal. E com o segundo lugar de Stacey, a categoria dos caminhões parece definida. Se não ocorrer nenhuma quebra com os líderes na etapa de sábado, ele garante o título. O holandês Stacey tem mais de três horas sobre o russo Mardeev, o segundo colocado que, por sua vez, tem uma hora e meia sobre o terceiro colocado, o holandês Wulfert Van Ginkel. A diferença entre os dois holandeses é de quase quatro horas e meia. Na luta para recuperar a quarta colocação no geral, o trio André Azevedo, Maykel Justo e Mira Martinec teve um dia péssimo, pois o vencedor da etapa foi justamente o detentor do quarto lugar, Alex Loprais. André Azevedo está a 5h16min do líder e a mais de 40 minutos do terceiro colocado.