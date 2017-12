Chefe de partido de Taiwan ameaça boicotar Jogos de 2008

O presidente do partido que governa Taiwan disse nesta terça-feira que a ilha pode boicotar os Jogos Olímpicos de 2008 se a China continuar tratando a região como parte de seu território, e não como outro país. O Partido Progressista Democrático, que busca maior independência da China, vai forçar para mandar atletas a Pequim, mas não permitirá que a China use os Jogos como forma de minimizar o status de Taiwan, disse o político You Si-kun. "O partido espera que os competidores do país possam participar dos Jogos Olímpicos, mas a China ainda menospreza nossa soberania para pressionar Taiwan, definindo a região como um governo local da China", disse You. "Isso é algo que não podemos aceitar de forma alguma." You não especificou nenhuma ação de Pequim, mas disse que qualquer coisa que faça Taiwan parecer parte da China pode levar o partido da ilha a recomendar o boicote. Em abril, Taiwan rejeitou participar do revezamento da tocha olímpica de Pequim porque o trajeto ligava Taipé com Hong Kong, uma região especial chinesa. Taiwan pode disputar a Olimpíada como "Taipé Chinesa", após compromisso firmado na década de 1970 para autorizar o retorno da China ao Movimento Olímpico. A China considera Taiwan parte de seu território desde a guerra civil de 1949, quando os comunistas liderados por Mao Zedong mandaram os adversário para a ilha.