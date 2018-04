Chegada de Alexandre Pato ao Corinthians não assusta Emerson Sheik

SÃO PAULO - "Todo mundo quer jogar, mas só podem jogar 11." Foi assim que Emerson Sheik, do Corinthians, respondeu a uma pergunta sobre o que muda no time com a chegada de Alexandre Pato.

Sheik disse que não tem medo de perder lugar entre os titulares. O atacante de 34 anos afirmou que escalar a equipe é um problema do técnico Tite, e que é um "privilégio" ter o ex-jogador do Milan no elenco. "Foi uma excelente contratação."

Para escalar Pato, Tite terá de sacar Emerson ou Guerrero do time ou formar um ataque com três homens.

O problema nesse caso é que quanto Tite escala o Corinthians com três atacantes pelo menos um deles tem uma função mais de marcação - como foi na final do Mundial com a entrada de Jorge Henrique.

Até agora nenhum deles está à disposição de Tite. Os titulares só serão escalados a partir da quarta rodada do Paulistão.

Nesta quarta-feira contra a Ponte Preta, no Pacaembu, Tite vai repetir a equipe que empatou com o Paulista em Jundiaí.

A resposta de quem sairá do time virá em breve. E Sheik está otimista. Ele confia tanto no seu futebol que afirmou ter rejeitado uma proposta do Catar para continuar no Corinthians.

"Foi uma proposta que me balançou, mas estou feliz aqui no clube, me sinto em casa, e espero continuar até encerrar a minha carreira."

O contrato de Sheik termina no final do ano.