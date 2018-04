Chegada de Gabriel Medina atrai curiosos no aeroporto

A chegada de Gabriel Medina no Aeroporto de Guarulhos atrai a atenção de diversos curiosos no Terminal 3. O voo do campeão mundial de surfe, que veio de Los Angeles, aterrissou às 13h27, 18 minutos antes do previsto.

Para organizar a saída de outros passageiros que desembarcam no local tomado por torcedores e imprensa, dez policiais militares improvisam um cordão de isolamento.

Medina se tornou campeão mundial de surfe na sexta-feira, no Havaí. Ainda nesta terça-feira, ele concederá uma entrevista coletiva em um hotel próximo do Aeroporto de Guarulhos, às 19 horas.

Na quarta-feira pela manhã, o garoto que completou 21 anos em pleno voo de volta ao Brasil voltará São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, cidade onde cresceu e iniciou a pratica do surfe. Ele desfilará em carro aberto do Corpo de Bombeiros a partir das 10 horas da manhã.