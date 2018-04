Chegada do time de futebol sul-africano ao DF mobiliza efetivo policial

Quem passou pelo Aeroporto Internacional de Brasília neste domingo, no início da tarde, se assustou com o aparato policial e movimentação no local. Toda a operação, no entanto, é parte do esquema de segurança montado para a recepção da delegação de futebol da África do Sul, que chegou à capital federal para a disputa dos Jogos Olímpicos do Rio.

O time da África do Sul estreia na Olimpíada em uma partida contra o Brasil no dia 4 de agosto, no estádio Mané Garrincha, e, por isso, ficará hospedada em Brasília, pelo menos nesta primeira fase dos Jogos. O esquema envolveu um efetivo tão grande que chegou a ser confundido com alguma operação para apurar denúncia de bomba no local. De acordo com a assessoria da Inframerica, concessionária do Aeroporto de Brasília, estiveram envolvidos na operação a Polícia Militar, o Batalhão de Trânsito, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Federal.

O esquema será o mesmo que irá recepcionar todas as equipes que desembarcarem em Brasília para a Olimpíada do Rio. Na próxima sexta-feira chegará à capital federal a equipe de futebol do Iraque.