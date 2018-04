Chelsea e City fazem final antecipada

A Copa da Inglaterra ganhou importância para ambos desde que o Manchester United disparou na liderança do Campeonato Inglês. Os Diabos Vermelhos têm 12 pontos de vantagem para o City (77 a 65) e podem ampliá-la hoje - enfrentam o Stoke City fora de casa.

Correndo atrás do prêmio de consolação, as duas equipes têm problemas na escalação. O Chelsea espera poder contar com o atacante Demba Ba e o lateral Ryan Bertrand, recuperados de contusão, mas fora de forma. Os defensores Ashley Cole e Gary Cahill permanecem fora.

O Manchester City vai esperar até a última hora para definir a participação de David Silva e Kun Aguero no jogo.

O meia espanhol tenta se recuperar de uma lesão muscular, mas tem menos chances de ser liberado. O atacante argentino reclama de dores no joelho direito.

Ontem foram disputadas cinco partidas pelo Campeonato Inglês, com os seguintes resultados: Arsenal 3 x 1 Norwich, Reading 0 x 0 Liverpool, Aston Villa 1 x 1 Fulham, Everton 2 x 0 Queens Park Rangers e Southampton 1 x 1 West Ham.

França. O Paris Saint-Germain abriu dez pontos de vantagem sobre o Olympique de Marselha (que hoje jogará como visitante contra o Lille) ao bater ontem o lanterna Troyes fora de casa por 1 a 0. O gol foi marcado por Matuidi aos 20 minutos do segundo tempo.

"Foi uma vitória muito importante", disse o técnico Carlo Ancelotti. "Faltam apenas seis rodadas, e depois mais um passo para conquistar o título."

O jogo de hoje do Olympique não será nada fácil, porque o Lille está em quinto lugar e luta para se manter na zona de classificação para a Liga Europa.