Chelsea empata com Swansea e é eliminado da Copa da Liga

A lista de fracassos do Chelsea não tem fim. Ontem, a equipe empatou por 0 a 0 com o Swansea e foi eliminada da semifinal da Copa da Liga Inglesa.

O fiasco se soma à eliminação na primeira fase da Copa dos Campeões, à derrota no Mundial de Clubes para o Corinthians e à distância de 11 pontos para o líder Manchester United no Campeonato Inglês (56 a 45).

O Swansea é uma equipe pequena, sem grandes estrelas, mas que faz boa campanha no Campeonato Inglês, no 9.º lugar, e tem o terceiro maior goleador do torneio, o espanhol Michu. A equipe conseguiu a classificação com autoridade já que, no jogo de ida, venceu os Azuis por 2 a 0, em Stamford Brigde (aquela partida em o zagueiro Ivanovic entregou os dois gols).

Agora, a equipe dirigida pelo dinamarquês Michael Laudrup, vai enfrentar o Bradford City, surpresa que disputa a quarta divisão inglesa, na decisão do dia 24 de fevereiro, em Wembley.

Apesar de jogar com todas as suas estrelas, o Chelsea se mostrou pouco criativo e praticamente não criou oportunidades de gol. A melhor delas foi do próprio Michu, que exigiu grande defesa de Cech no primeiro tempo. No final do jogo, Eden Hazard foi expulso ao agredir o gandula que, segundo ele, estava demorando para recolocar a bola em jogo.

Arsenal goleia. Em um jogo adiado da 19ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal triturou o West Ham por 5 a 1 (gols de Podolski, Giroud (2), Cazorla e Walcott. A vitória foi um prêmio de consolação depois das derrotas para os grandes Manchester City (2 a 0) e Chelsea (2 a 1).