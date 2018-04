Chelsea quer pagar mais de R$ 30 mi por Lulinha, diz jornal

O clube de futebol londrino Chelsea está disposto a pagar oito milhões de libras (mais de R$ 30 milhões) para ter o meia-atacante Lulinha jogando na equipe já a partir do mês de janeiro, afirma uma reportagem do jornal The Independent. A transferência, que vinha sendo noticiada na semana passada nos meios futebolísticos, repercute na imprensa britânica nesta sexta-feira. Lulinha, 17, tem sido tratado como o "novo Ronaldinho", por conta do que o Independent chama de "estilo flamboyant". "Ele é visto como um jogador no clássico molde do 'camisa 10' brasileiro", diz o jornal. Outros clubes europeus estão interessados no novo talento brasileiro, como Tottenham, Real Madrid e Palermo, segundo o jornal Daily Telegraph. "Porém, o Chelsea está na frente, e ironicamente, se a negociação der certo, deve engavetar qualquer interesse do clube londrino por um acordo com o Barcelona pelo Ronaldinho de verdade." Lulinha jogaria como meia-atacante ou como segundo atacante na Premier League, a primeira divisão do campeonato inglês.