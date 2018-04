Chelsea vence e mantém os 100% O Chelsea confirmou favoritismo e ontem, na 4.ª rodada do Inglês, manteve os 100% de aproveitamento ao fazer 3 a 0 no Burnley, com Anelka, Ballack e Ashley Cole (foto). Ainda ontem: Bolton 2 x 3 Liverpool, Tottenham 2 x 1 Birmingham e Manchester United 2 x 1 Arsenal. Hoje: Portsmouth x Manchester City, Everton x Wigan e Aston Villa x Fulham.