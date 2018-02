Cheromei busca o tri na São Silvestre A queniana Lydia Cheromei, de 27 anos, que já venceu a São Silvestre em 1999 e 2000, está de volta ao Brasil, depois de três anos sem disputar a prova. A corredora chegou à liderança do ranking da IAAF (Associação Internacional das Federações de Atletismo) nos 15km, o mesmo percurso da SS, em novembro, ao vencer a Corrida de Nijmegen, na Holanda - ela fez 47m02s, segunda melhor marca da história na distância. Outra atração confirmada pela organização da São Silvestre é o queniano John Gwako, veterano da corrida. Neste ano, ele conquistou o tricampeonato da Meia-Maratona Internacional do Rio de Janeiro (1999, 2000 e 2004). E também é o recordista da prova carioca, com 1h01m48, marca obtida em 2000. A programação da 80ª São Silvestre começa às 15 horas do dia 31, com a largada especial para os portadores de deficiência. Quinze minutos depois saem as mulheres, enquanto a prova masculina será às 17 horas. A prova de 2004 distribuirá R$ 100 mil em prêmios, divididos entre os cinco primeiros tanto no masculino quanto no feminino.