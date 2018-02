Cheromei vence São Silvestre pela 3ª vez Três brasileiras chegaram ao pódio da São Silvestre, na tarde de hoje, mas o posto mais alto ficou com a queniana Lydia Cheromei, de 27 anos. A corredora, atual líder do ranking mundial nos 15 quilômetros, a distância da prova paulistana, deixou as concorrentes para trás antes da metade do percurso e venceu em 53min01. Foi seu terceiro título na corrida - ganhou também em 1999 e 2000 e não disputou nos três anos seguintes. A vice-campeã, 1min17 atrás, foi a brasiliense Lucélia de Oliveira Peres, seguida da mineira Adriana Aparecida da Silva, da queniana Peninah Limakori e da baiana Marily dos Santos. A campeã de 2001, Maria Zeferina Baldaia, ficou em sexto. Com a vitória, conseguida sob sol e cerca de 33.ºC, Lydia iguala e marca da mexicana Maria del Carmen, primeira em 89, 90 e 92. As duas só perdem para a portuguesa Rosa Mota, hexacampeã de 81 a 86. A queniana, desde a vitória da Corrida de Nijmegen, na Holanda, em novembro, em 47min02, tornou-se a principal atleta do planeta nos 15 kms. Em 2005, porém, abandonará as pistas para se dedicar ao cross country. As brasileiras se prepararam para correr em equipe e, assim, superar a velocidade das quenianas. A estratégia, porém, não durou mais que sete quilômetros. Desde a largada, formou-se um pelotão com 11 corredoras. Antes da metade, na rua José Antônio Muniz, Lydia desgarrou e abriu rapidamente 100 metros de vantagem. No mesmo instante, Lucélia, de 23 anos, reagiu e também forçou o ritmo. A partir do nono quilômetro, as quatro primeiras correram sozinhas e o espaço entre elas só aumentou. Na subida da Brigadeiro, Adriana, sexta em 2003, reduziu e ameaçou a segunda posição de Lucélia, mas não conseguiu a ultrapassagem. Segue resultado da prova feminina 80.ª Corrida Internacional de São Silvestre: 1) Lydia Cheromei (QUE) - 53min01 2) Lucélia de Oliveira Peres (BRA) - 54min18 3) Adriana Aparecida da Silva (BRA) - 54min20 4) Peninah Cheruto Limakori (QUE) - 55min11 5) Marily dos Santos (BRA) - 55min36 6) Maria Zeferina Baldaia (BRA) - 56min23 7) Rosangela Faria (BRA) - 56min27 8) Selma dos Reis (BRA) - 56min57 9) Nadir Sabino Siqueira (BRA) - 57min03 10) Rosa Jussara Barbosa (BRA) - 57min50.