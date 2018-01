Cheruiyot confirma sua presença na SS O queniano Robert Cheruiyot, vencedor da última edição da Corrida Internacional de São Silvestre, confirmou sua participação na prova deste ano, dia 31, com largada às 17 horas, na Avenida Paulista, em São Paulo. Mas a lista de africanos ainda deve aumentar ? o atual vice-campeão Sisay Bezabeh, que é etíope e compete pela Austrália, pode ser um deles. Desde 1945, a São Silvestre tem 9 vencedores quenianos na prova masculina, incluindo Robert Cheruiyot, ganhador em 2002 e 2004, que tentará seu terceiro título. Discípulo de Paul Tergat, atual recordista mundial da maratona e pentacampeão da São Silvestre, Cheruiyot retorna ao Brasil como um dos favoritos na prova que reunirá 15 mil atletas - 13 mil no masculino e 2 mil no feminino -, distribuindo R$ 110 mil em prêmios. Robert Cheruiyot despontou justamente no ano que venceu a sua primeira São Silvestre, em 2002, temporada na qual ainda ganhou a Maratona de Milão, na Itália, e Corrida de San Fernando, no Uruguai, quando foi levado ao hospital após cruzar a linha de chegada. No ano seguinte, foi campeão da Maratona de Boston, fechando o ano com o quarto lugar em São Paulo. E, em 2004, ganhou o seu segundo título na São Silvestre. Neste ano, o queniano de 27 anos conseguiu resultados importantes, como o vice-campeonato na Maratona de Lisboa, além do quinto lugar na Maratona de Boston e do quarto na Maratona de Nova York.