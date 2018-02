Cheruiyot vence a 83.ª Corrida Internacional de São Silvestre

Com muita tranqüilidade, o queniano Robert Cheruyiot venceu a 83.ª Corrida Internacional de São Silvestre na tarde desta segunda-feira, dia 31. Agora, Cheruiyot comemora seu terceiro título da prova, pois venceu nas edições de 2002 e 2004. Veja também: Imagens marcantes da prova Queniana vence a prova feminina da 83.ª São Silvestre Jaciel Paulino vence a prova de cadeirantes da São Silvestre Marizete fica satisfeita com segundo lugar na São Silvestre Cheruiyot conseguiu sua terceira vitória na São Silvestre com o bom tempo de 45min58s, mas o recorde ainda pertence à lenda queniana Paul Tergat, com 43min12, conquistado em 1995. Já o brasileiro Franck Caldeira, que era o atual campeão da prova, não figurou entre os cinco primeiros colocados. O brasileiro mais bem colocado foi Anoe dos Santos Dias, na terceira colocação, enquanto o queniano Patrick Ivuti chegou na segunda posição, completando a dobradinha queniana. O colombiano Jacinto Lopes ficou com a quarta posição, e outro brasileiro, Marildo Barduco, completou o pódio com a quinta colocação. Como de costume, a São Silvestre contou com vários competidores interessados em aparecer na televisão e receber os aplausos dos torcedores presentes no trajeto da prova. Mas depois do quinto quilômetro, Cheruiyot assumiu a ponta de forma definitiva. O ritmo do queniano foi tão forte que Cheruiyot passou a compatriota Alice Timbilili quando faltavam um pouco mais de 2 km para o final da prova. Masculino: 1.º Robert Cheruiyot/QUE 2.º Patrick Ivuti/QUE 3.º Anoe dos Santos Dias/BRA 4.º Jacinto Lopez/COL 5.º Marildo Jose Barduco/BRA