Chicago Bears garante a primeira vaga para o Super Bowl O Chicago Bears arrasou o New Orleans Saints por 39 a 14, neste domingo, e sagrou-se campeão da Conferência Nacional da NFL. Com a conquista, a equipe garantiu a primeira vaga para o Super Bowl XLI, que acontecerá em Miami, no dia 4 de fevereiro. É a primeira vez que o Bears vence a Conferência Nacional desde 1986, quando foi campeão da NFL sob o comando do técnico Mike Ditka. O destaque do time de Chicago foi a defesa, que conseguiu anular o ataque do Saints, um dos melhores desta temporada. O Chicago inaugurou o placar faltando 44 segundos para o término do primeiro quarto, com um field goal de 19 jardas do kicker Robbie Gould. No início do segundo quarto, o Chicago fez mais dois field goals e ampliou a vantagem sobre o New Orleans para nove pontos. Logo depois, os donos da casa marcaram o primeiro touchdown do jogo com uma corrida de duas jardas de Thomas Jones. Os visitantes marcaram seus primeiros pontos com uma recepção de Marcus Colston na endzone. No final do quarto, o Saints esboçou uma reação com um touchdown de Reggie Bush, após receber um passe de 88 jardas de Drew Brees. Mas o Bears tomou conta do jogo novamente após o quarterback do New Orleans sofrer um safety quando o placar estava 16 a 14 para o time de Chicago. No último quarto, o Chicago forçou quatro erros do adversário e marcou mais três touchdowns. O Bears enfrentará o Indianapolis Colts para tentar seu nono título da Liga Norte-Americana de Futebol Profissional.