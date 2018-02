Chicago Bulls acaba com série invicta do Detroit Pistons Andres Nocioni marcou 17 dos seus 22 pontos no segundo tempo e ajudou sua equipe, o Chicago Bulls, a encerrar a série invicta de cinco partidas do Detroit Pistons, vencendo o jogo na liga norte-americana de basquete profissional, a NBA, por 98 x 91 na sexta-feira. O ex-jogador do Pistons, Ben Wallace, acrescentou outros 10 pontos, 13 rebotes e quatro bloqueios para o Bulls, que conseguiu assim sua quarta vitória em cinco jogos. Nocioni colocou o Bulls na liderança (73 x 71) com dois lances livres no começo do último quarto do jogo, e então selou a vitória com uma cesta faltando 44 segundos para o fim da partida. "Estamos jogando mais como um time e com mais confiança", afirmou Nocioni após o jogo. "Acredito que estamos começando a jogar como jogamos, fazendo a bola andar, buscando a cesta, arriscando os arremessos e jogando pesado na defesa. É assim que precisamos jogar." Nocioni acertou sete de 14 arremessos, incluindo dois de três pontos, e acertou seis de sete lances livres. "Quando chegou a hora H, não conseguimos marcar Nocioni", afirmou o técnico do Pistons, Flip Saunders. "Tentamos nos manter fortes e ele ou acertou cestas de três pontos ou conseguiu a infiltração. Nós simplesmente não conseguimos pará-lo." Chauncey Billups manteve o Detroit no jogo marcando 15 dos seus 27 pontos no último quarto. Ele deixou a equipe a apenas três pontos do Bulls (86 x 83) com uma cesta faltando 2min58s antes do 'jumper' de Luol Deng e a cesta de três pontos de Chris Duhon ampliarem a vantagem do Chicago para 91 x 83. O San Antonio Spurs manteve sua série invicta em casa com uma vitória por 104 x 98 sobre o Utah Jazz --foi a 12a. vitória do time em casa. Manu Ginobili marcou 37 pontos para o Spurs, que venceu sua quinta partida seguida apesar de jogar sem Tim Duncan, que está machucado. Carlos Boozer fez 28 pontos e conseguiu 17 rebotes, enquanto que Deron Williams marcou 28 pontos e fez 10 assistências para o Utah. O Boston Celtics conseguiu sua décima vitória em casa ao bater o Toronto Raptors por 112 x 84. Kevin Garnett marcou 23 pontos e Paul Pierce fez outros 18. O Celtics agora tem 16 vitórias e duas derrotas. Anthony Parker foi o cestinha do Toronto, com 13 pontos. Amare Stoudemire marcou 27 pontos enquanto que Steve Nash conseguiu 19 assistências --um recorde na temporada-- na quinta vitória consecutiva do Phoenix Suns por 122 x 107 sobre o Washington Wizards. Andray Blatche foi o cestinha do Washington com 19 pontos. Yao Ming marcou 25 pontos e conseguiu 11 rebotes, enquanto que Tracy McGrady acrescentou outros 24 pontos para o Houston Rockets, que venceu o New Jersey Nets por 96 x 89. Vince Carter marcou 32 pontos e Richard Jefferson outros 29 para o Nets. Danny Granger fez 27 pontos e Jamaal Tinsley outros 20 --e mais 10 assistências-- para o Indiana Pacers, que venceu o Orlando Magic por 115 x 109. Dwight Howard marcou 30 pontos e conseguiu 15 rebotes para o Orlando. Os 20 pontos marcados por Samuel Dalembert ajudaram o Philadelphia 76ers a vencer o New York Knicks por 101 x 90. Jamal Crawford marcou 28 pontos para o Knicks. Stephen Jackson marcou 28 pontos, Baron Davis 25 e Monta Ellis 21 para o Golden State Warriors, que venceu o Miami Heat por 120 x 113. Foi a quinta derrota seguida do time de Miami.