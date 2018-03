Chicago Cubs continuam na liderança da Divisão Central

Determinado a acabar com o jejum de títulos que perdura por 100 anos, o Chicago Cubs venceu com facilidade o Pittsburgh Pirates por 12 a 3, na noite de sexta-feira, em partida válida pela Liga Nacional da MLB, principal liga de beisebol da América do Norte. Com o triunfo, os Cubs continuam na liderança da Divisão Central, com 29 vitórias e 19 derrotas, além de ter o melhor ataque de toda a MLB, com 279 corridas contra 268 do segundo colocado, o Boston Red Sox, que tenta defender o título da World Series. O destaque da vitória dos Cubs foi o arremessador Carlos Zambrano, mas não pelos arremessos e sim pelas rebatidas. O jogador conseguiu rebater quatro das cinco tentativas, marcando um ponto e impulsionando mais dois para sua equipe. O jardineiro esquerdo Alfonso Soriano também jogou bem, com duas rebatidas em quatro tentativas. A TERCEIRA Time de maior torcida pelo mundo afora, o New York Yankees somou sua terceira vitória consecutiva ao derrotas o Seattle Mariners por 13 a 2. Agora, o time de Nova York soma 23 vitórias e 25 derrotas, ainda na lanterna da Divisão Leste da Liga Americana, mas de volta à briga pela liderança, que pertence ao rival Red Sox, com 31 vitórias e 20 derrotas. Confira os resultados: Liga Americana Cleveland Indians 9 x 12 Texas Rangers Detroit Tigers 4 x 9 Minnesota Twins New York Yankees 13 x 2 Seattle Mariners Toronto Blue Jays 7 x 1 Kansas City Royals Tampa Bay Rays 2 x 0 Baltimore Orioles Chicago White Sox 1 x 3 Los Angeles Angels Oakland Athletics 8 x 3 Boston Red Sox Liga Nacional Pittsburgh Pirates 3 x 12 Chicago Cubs Florida Marlins 2 x 8 San Francisco Giants Atlanta Braves 1 x 11 Arizona Diamondbacks Washington Capitals 5 x 1 Milwaukee Brewers Houston Astros 4 x 3 Philadelphia Phillies Colorado Rockies 6 x 5 New York Mets San Diego Padres 2 x 3 Cincinnati Reds Los Angeles Dodgers 1 x 2 St. Louis Cardinals