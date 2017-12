Chile conquista pela 1ª vez Mundial de Hóquei sobre Patins A seleção feminina de Hóquei sobre Patins do Chile conquistou neste domingo o seu primeiro título Mundial ao derrotar a seleção espanhola, na prorrogação, por 2 a 1, em partida disputa no Ginásio Municipal de Santiago. O primeiro gol do jogo foi marcado pela espanhola Carla Giuducci, logo aos 20 segundos do segundo tempo. O empate chileno aconteceu com Francisca Puertas, aos 8 minutos. Já o gol do título foi assinalado por Fernanda Urrea, logo a um minuto da prorrogação. "Valeu todo o esforço. Transformamos um sonho em realidade", explicou Francisca. Cerca de 4 mil torcedores compareceram ao ginásio, que foi sede do oitavo Mundial da categoria. Já na disputa do terceiro lugar, a equipe da Argentina derrotou a seleção portuguesa por 3 a 1. Pelo mesmo placar, a França passou pela Alemanha e garantiu a quinta posição. A seleção brasileira não participou da fase final porque foi desclassificada por causa do doping da goleira Silvana Nishi.