Chile pode fazer final no tênis Os dois tenistas chilenos que disputam a chave de simples dos Jogos Olímpicos se classificaram para as semifinais, nesta quinta-feira, em Atenas. Nicolás Massú, 14º do ranking mundial, eliminou o espanhol Carlos Moyá por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/5. Massú vencera Gustavo Kuerten na estréia dos Jogos. O resultado coloca outro favorito para fora da competição. Roger Federer, cabeça-de-chave número 1, e Andy Rodick, número 2, já estavam eliminados. Moyá era o terceiro cabeça-de-chave no torneio. O outro chileno nas semifinais do tênis é Fernando Gonzáles, 20º do ranking. Ele, que já havia eliminado Andy Rodick, superou, desta vez, o francês Sebastién Groszjean por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 2/6 e 6/4. Os dois tenistas chilenos estão em chaves diferentes na Grécia. Assim, vão realizar uma final doméstica caso vençam seus próximos jogos.