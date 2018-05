Chilena descobre gravidez no treino e depois dá à luz A levantadora de pesos Elizabeth Poblete, de 22 anos, deve ficar no Brasil até que seu filho tenha condições de viajar para o Chile, onde mora. A atleta protagonizou caso inusitado na terça-feira passada ao tomar conhecimento de que estava grávida somente ao entrar em trabalho de parto pouco antes de um treino nas instalações do clube Pinheiros. A chilena deu à luz a um menino, Eric, que nasceu prematuro, provavelmente no sexto mês, com 1,150 kg.