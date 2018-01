Chilena perde 7 medalhas por doping A chilena Denise Van Lamoen foi punida por doping pela Organização Desportiva Sul-Americana e perdeu as seis medalhas de ouro e uma de prata no arco e flecha, conquistadas nos Jogos Sul-Americanos do Brasil. No exame da atleta foi detectado um derivado da anfetamina. Denise perdeu o apoio financeiro do Ministério dos Esportes chileno e pode ficar seis meses suspensa.