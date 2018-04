Chileno Suazo é operado e vê Copa mais distante

"Estou triste porque queria jogar. Faz quatro anos que estou com essas dores no ombro, tenho uma Copa pela frente, mas praticamente não tenho chances de jogar. Pensava que seria que este Torneio Clausura (do Campeonato Mexicano) seria muito bom, com um Mundial a caminho", comentou Suazo, falando a uma rádio de Guadalajara.

O jogador de 32 anos, porém, disse que não havia mais como adiar a operação. "A cirurgia tem que ser agora porque senão a dor ia continuar atrapalhando. Tenho que virar a página e seguir em frente", observou.

Suazo foi titular do Chile em sete jogos das Eliminatórias da Copa e marcou um gol na competição. Neste ano, porém, só foi convocado para três partidas e ficou no banco contra Equador e Colômbia, nas duas últimas rodadas. Os titulares da seleção chilena no ataque são Vargas e Alexis Sanchez.