Chileno vence 3ª etapa da Volta do Rio Após dois dias de hegemonia da equipe colombiana Orbitel, os chilenos foram melhores na terceira etapa da Volta do Rio de Ciclismo. Richard Rodriguez, da seleção do Chile, percorreu os 186,3 km (maior trecho da competição) entre Nova Friburgo e São Pedro da Aldeia em 3h56. Seu companheiro Marcelo Arriagada ficou com a segunda posição seguido do brasileiro Murilo Fischer, da italiana IMA. A etapa desta sexta-feira foi a mais disputada até agora, tanto que os seis primeiros colocados completaram o trecho com o mesmo tempo. O equilíbrio foi tão grande que poucos ciclistas conseguiam se distanciar dos demais quando tentavam impor um ritmo mais forte. Apesar da vitória chilena, o colombiano Hebert Gutierrez, da equipe Orbitel, vencedor das duas primeiras etapas, continua líder geral, seguido por seus compatriotas Jorge Martinez e Olmedo Capacho. O ciclista Marcio May, da Memorial Santos, é o melhor brasileiro na competição, ocupando o sexto lugar. Na etapa montanha, porém, o Chile é o primeiro colocado com José Medina. Neste sábado, os 80 ciclistas saem de São Pedro da Aldeia em direção a Niterói. São 131,8 km a serem percorridos. No domingo, eles seguem para o Rio, passando pela Ponte Rio-Niterói, que será fechada enquanto a prova estiver em andamento. O destino final é o Aterro do Flamengo, na zona sul.