Chileno volta a vencer etapa do Dakar entre as motos O chileno Francisco Lopes Contardo venceu pela segunda vez uma etapa entre as motos do Rally Dakar em 2010. Neste domingo, após um dia de descanso para os competidores, ele faturou a oitava especial, disputada entre as cidades de Antofagasta e Copiapó, no Chile.