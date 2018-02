Chilenos são destaques no Ibirapuera Dois chilenos foram os destaques das provas realizadas neste sábado do 13º Troféu ?Adhemar Ferreira da Silva? de Atletismo Internacional Universitário que está sendo realizado na pista de atletismo do Ibirapuera. Na prova de lançamento de martelo, os chilenos Roberto Saez e Patrício Palma, ambos da Universidade de Los Lagos, fizeram a melhor distância lançando 63m55cm e 63m28cm, respectivamente. Nas outras provas do dia os melhores tempos ficaram para André Luis Rodrigues Gomes, da Unesp, com o tempo de 10s72, nos 100m rasos; e Luis Eduardo Ambrósio, da Uni Sant?Anna, nos 400m com 47s26. No salto em distância feminino, Macarena Reyes, da Universidade do Chile, foi destaque com saltando 5m86. A prova de 100m rasos foi vencida por Kátia Regina de Jesus Santos, da Uni Sant?Anna, com tempo de 11s83. O 13o. Troféu ?Adhemar Ferreira da Silva?, organizado pela Uni Sant?Anna, com apoio da Confederação Brasileira e Federação Paulista de Atletismo, terá as últimas provas neste domingo cedo.