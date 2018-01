Chilenos são eliminados em Auckland Dois tenistas chilenos foram eliminados nas quartas-de-final do Torneio de Auckland, na Nova Zelândia. Fernando González e Nicolás Massú perderam seus jogos nesta quinta-feira e estão fora da disputa pelo título. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Fernando González foi derrotado pelo croata Mario Ancic por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3. Já Nicolás Massú também perdeu por 2 a 0, para o finlandês Jarkko Nieminen, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). Nos outros dois jogos desta quinta, o suíço Stanislas Wawrinka eliminou o alemão Florian Mayer por 2 a 0 (6/3 e 6/4) e o belga Oliver Rochus venceu o espanhol David Ferrer, cabeça-de-chave número 2, também por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/0. O croata Ancic jogará a semifinal contra o suíço Wawrinka, enquanto a outra partida será disputada entre o belga Rochus e o finlandês Jarkko Nieminen.