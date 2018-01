China acusa Taiwan de traição após recusa da tocha olímpica A China acusou Taiwan de "traição desleal da confiança", nesta sexta-feira, por ter descumprido um acordo para participar do revezamento da tocha olímpica dos Jogos de Pequim, no ano que vem. O percurso da tocha foi apresentado na quinta pelos organizadores da Olimpíada de Pequim, e incluía Taiwan, ilha de governo próprio considerada uma província rebelde pelos chineses. Porém, a parte internacional do revezamento de 137.000 km ao redor do mundo ignorou a solicitação de Taiwan para que a tocha não entrasse ou deixasse a ilha através da China continental, Macau ou Hong Kong. O comitê olímpico de Taiwan alegou que a ligação da ilha com Hong Kong era uma tentativa da China de incluí-la no trajeto doméstico da tocha, e recusou a participação. O vice-presidente executivo do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Pequim (Bocog), Jiang Xiaoyu, disse em entrevista coletiva convocada de urgência que a China estava "surpresa pela atitude e os comentários de Taiwan." "A nação chinesa tem uma boa tradição de cumprir as promessas", disse ele em entrevista coletiva. "Nós não concordamos com tamanha traição desleal da confiança", acrescentou. "Ainda esperamos que o Comitê Olímpico da Taipé Chinesa e suas autoridades mantenham o consenso que as duas partes haviam acertado e a rota que foi aprovada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI)", completou Jiang Xiaoyu. Taiwan é conhecida como "Taipé Chinesa" no meio olímpico, um compromisso acertado no final dos anos 1970 para permitir o retorno da China ao Movimento Olímpico. Mas a China continua contestando o direito de soberania de Taiwan desde o fim da guerra civil chinesa, em 1949, e prometeu retomar o controle da ilha, mesmo que seja necessário o uso da força. Jiang afirmou que o Bocog discutiu o trajeto da tocha com autoridades esportivas de Taiwan desde novembro e recebeu uma carta concordando com a rota em 27 de março. Somente na semana passada o Bocog recebeu uma outra carta do presidente do comitê olímpico de Taiwan, Tsai Chen-Wei, indicando que haveria um problema. "O atual progresso de várias questões está fora do controle da comunidade esportiva", disse Jiang, lendo a carta. "Minhas autoridades requerem que a tocha entre e saia de Taiwan por uma terceira parte", disse a carta, segundo a leitura de Jiang. Em Taiwan, a imprensa e a população criticou a postura pró-independência do governo do presidente Chen Shui-bian de rejeitar a visita da tocha, dizendo que a política não deveria interferir no esporte. "Ao recusar a passagem da tocha por Taiwan, o governo está privilegiando um pequeno grupo de ativistas de independência, mas prejudicando todos os fãs de esporte e a grande maioria da população, que perderá a chance de ver a tocha por aqui", publicou o jornal China Post em seu editorial desta sexta-feira.