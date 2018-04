China afirma que reprimirá manifestações não autorizadas

A China alertou que qualquer manifestação, protesto ou passeata não autorizada pela Polícia durante os Jogos Olímpicos de 2008 será reprimida de acordo com as leis do país. "Do mesmo modo que protegerá as atividades legais de acordo com a lei, a Polícia se encarregará das ilegais também conforme a legislação", disse o porta-voz do Ministério da Segurança Pública, Wu Heping, citado nesta sexta-feira pelo jornal "China Daily". "A Constituição da China outorga a seu povo liberdade de reunião, desfile e manifestação. Mas também temos leis detalhadas para tais atividades, que requerem a aprovação da Polícia", acrescentou Wu. Faltando menos de dez meses para os Jogos, grupos pró-direitos humanos, ativistas ambientais e organizações religiosas se organizam para divulgar suas reivindicações durante as duas semanas de Jogos Olímpicos, quando Pequim receberá mais de 20 mil jornalistas estrangeiros. A Anistia Internacional (AI), organização proibida na China, por exemplo, iniciou hoje uma campanha que recolhe assinaturas por e-mail sob o título "Pequim 2008: que todos vejam o que se joga na China". "As próprias autoridades chinesas prometeram melhoras nos direitos humanos se sua candidatura olímpica fosse escolhida", diz a AI, lembrando que a pena de morte continua a ser aplicada freqüentemente sobre 68 tipos de delitos, e que ainda há censura na internet e a detenção de jornalistas. Durante a iminente entrada de ativistas ocidentais durante os Jogos, a China adverte que as atividades ilegais de cidadãos chineses e estrangeiros serão punidas com o mesmo rigor, podendo receber multas, detenções e processos penais. Para que uma manifestação obtenha permissão deve ser solicitada com cinco dias de antecedência, esclarecer o propósito do protesto, hora e percurso, e inclusive os cartazes e slogans que serão utilizados, além do número de participantes. O COI proibiu qualquer tipo de ativismo político no interior dos locais de competição em 1968 depois que os velocistas americanos John Carlos e Tommie Smith fizeram a saudação do "black power" ("poder negro") ao receber as medalhas. Por isso a preocupação de Pequim está no que poderá acontecer nas imediações dos estádios. Enquanto isso, segundo Wu, o Grupo de Coordenação para a Segurança durante os Jogos Olímpicos, formado por 20 ministros, já está trabalhando.