China apresenta símbolo dos Jogos de 2008 Os organizadores da Olimpíada de 2008, que será disputada em Pequim, revelaram neste domingo o emblema do Jogos. O desenho escolhido é um símbolo chinês que parece com um atleta em movimento. No cartaz também está escrito Beijing 2008 (nome oriental da cidade), acima dos anéis olímpicos. O símbolo escolhido pelos chineses significa ?jing?, parte do nome de Beijing (Pequim) e também uma das formas como é chamada a cidade. ?Este símbolo representa cinco mil anos da história chinesa?, disse o presidente do Comitê Organizador dos Jogos, Liu Qi.