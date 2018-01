China começa a construir sua Vila Olímpica Pequim começou neste domingo a construção da Vila Olímpica na qual viverão os 16.000 atletas dos Jogos Olímpicos de 2008 e os 7.000 dos Jogos Paraolímpicos, na qual destaca o uso de energias renováveis e outras medidas ecológicas. A cerimônia de colocação da primeira pedra foi presidida pelo vice-presidente executivo do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos (Bocog), Zhang Mao, que junto com autoridades municipais, esportivas e líderes comunistas jogou areia com uma pá para iniciar simbolicamente as obras. A vila fica no norte da cidade, a poucos quilômetros do Estádio Olímpico, tem uma superfície total de 66 hectares e segundo as previsões sua construção terminará no final de 2007. Seus 42 edifícios (de seis e de nove andares) também acolherão os representantes dos comitês olímpicos nacionais, e contarão com uma clínica, restaurantes, uma biblioteca, um centro de recreação e instalações esportivas. O comitê destaca que o lugar "será um modelo de desenvolvimento sustentável" e respeito à natureza, seguindo o princípio de realizar "Jogos verdes", promessa de Pequim quando apresentou sua candidatura. Grande parte da iluminação será alimentada com energia solar, a água quente será obtida com tecnologia que aproveita o calor do sol e também se recolherá e reutilizará a água de chuva, entre otros exemplos de Vila Olímpica "ecológica". Tema - "Tongyige shijie, Tongyige mengxiang", ou "Um mundo, um sonho", será o tema oficial dos Jogos de Pequim 2008. O mote foi escolhido em 210 mil sugestões recebidas por e-mail desde janeiro de 2005 e reúne, segundo os organizadores do evento, tanto a cultura chinesa como o espíriro dos jogos olímpicos.