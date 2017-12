China conquista Mundial feminino por equipes; Brasil é 7.º A China conquistou pela primeira na história o título mundial feminino de ginástica por equipes, ao somar 182,200 pontos nas apresentações realizadas nesta quarta-feira, em Aarhus, na Dinamarca. O Brasil, com o sétimo lugar, realizou a melhor campanha de sua história em Mundiais. A equipe feminina da China, formada por Cheng Fei, Zhang Nan, Zhou Zhuoru, He Ning e Li Ya, repetiu o feito dos homens, que conquistaram o título mundial na terça-feira. Duas apresentações foram decisivas para a vitória chinesa: a passagem de Zhang Nan na trave e a bela seqüência de saltos de Cheng Fei no solo. A equipe dos Estados Unidos ficou com a medalha de prata, com 181,350 pontos, e a Rússia levou o bronze, com 177,325. A Romênia, campeã olímpica por equipes em 2004, em Atenas, terminou na quarta posição. A seleção brasileira vinha em quinto lugar até a disputa do último aparelho, a trave. Mas Laís Souza sofreu uma queda e Bruna Costa caiu duas vezes. Com isso, a equipe somou 172,975 pontos e repetiu o sétimo lugar que havia alcançado nas eliminatórias, disputadas segunda e terça-feira. Daiane dos Santos, Daniele Hypólito, Camila Comin e Juliana Santos também fizeram parte da equipe. Mas o Brasil segue com chances de medalha na disputa do Mundial. Laís Souza e Daniele Hypólito participam nesta quinta-feira da final da competição individual geral, que computa a pontuação das atletas em todos os aparelhos. Depois, na sexta-feira, Diego Hypólito participa da final do solo, enquanto Laís Souza disputa o salto sobre o cavalo. No sábado, Diego volta a lutar por medalha, no salto, e Laís e Daiane dos Santos encaram a disputa no solo. (Colaborou Heleni Felippe)