China consegue mais um ouro no atletismo A chinesa Xing Huina conquistou, nesta sexta-feira, a medalha de ouro para seu país ao vencer a prova dos 10.000 metros. Ela fez o tempo de 30min24s36. Ejegayehu Dibaba, prata com 30min24s98, e Derartu Tulu, bronze com 30min24s98 - decisão no foto finish -, ambas da Etiópia, completaram o pódio.