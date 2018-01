China derrota Brasil no Grand Prix Apresentando erros nos levantamentos e falhas na defesa, a seleção brasileira feminina de vôlei perdeu nesta madrugada, em Macau, para a China por 3 sets a zero (25/22, 25/21 e 25/20). Com este resultado, o Brasil perdeu a invencibilidade e a liderança do Grand Prix disputado na Ásia. Já as chinesas, atuais campeãs olímpicas, vingaram a derrota para o Brasil na final do Montreux Volley Masters, torneio amistoso disputado em junho, na Suíça.